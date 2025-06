RiminiWellness 2025 | Vaginaverso educa sul benessere intimo femminile

RiminiWellness 2025 si prepara a sorprendere con Vaginaverso, un progetto innovativo che celebra il benessere intimo femminile. In un'epoca in cui la salute e l'autocura sono al centro delle conversazioni, questa iniziativa offre un'occasione preziosa per approfondire temi spesso trascurati. Scoprire come prendersi cura di sé è fondamentale: partecipare significa essere parte di un movimento verso una maggiore consapevolezza e libertà . Non perdere l'opportunità di far parte di questo cambiamento!

La cura del benessere intimo femminile trova spazio e riconoscimento durante RiminiWellness 2025, l'evento internazionale di riferimento per il fitness e il benessere. Quest'anno, un'iniziativa di grande rilievo è rappresentata da Vaginaverso, il progetto educativo lanciato da Bayer Italia tramite il brand Gyno-Canesten Inthima Cosmetic Lenitivo. L'obiettivo è abbattere i vecchi tabù e promuovere una.

Fiere, Riminiwellness 2025 apre domani: 190mila metri quadri di benessere

Domani apre i battenti RiminiWellness 2025, l’evento internazionale dedicato al benessere su 190.000 metri quadrati, che riunisce appassionati, professionisti e sportivi da tutto il mondo.

