Rimini Wellness visite in crescita di oltre il 30% | più di duemila ore di allenamenti

RiminiWellness sta vivendo un boom senza precedenti, con un incremento del 30% nelle visite rispetto all'anno scorso! Più di duemila ore di allenamenti dimostrano quanto il benessere globale stia diventando una priorità per molti. Questo evento non è solo una fiera, ma un vero e proprio movimento che promuove uno stile di vita sano e attivo, attirando professionisti da tutto il mondo. Non perdere l'occasione di far parte di questa rivoluzione!

RiminiWellness è la spinta più forte verso il benessere globale: la crescita del pubblico dall’estero, con prevalenza delle presenze professionali, tocca infatti un +30% sull’edizione 2024. La strategia di internazionalizzazione di IEG sui suoi prodotti di punta porta RiminiWellness a connettere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rimini Wellness, visite in crescita di oltre il 30%: più di duemila ore di allenamenti

Si legge su informazione.it: Cala il sipario su questa 19 esima edizione di RiminiWellness. Oggi sarà la quarta e ultima giornata della grande manifestazione dedicata allo sport e del benessere. Aspettando il bilancio, si può già ...

Lo riporta msn.com: Dal 29 maggio al 1 giugno il quartiere fieristico ha ospitato 30 padiglioni, 350 brand, 2.000 ore di attività e 80 eventi ...

Scrive chiamamicitta.it: RiminiWellness è la spinta più forte verso il benessere globale: la crescita del pubblico dall’estero, con prevalenza delle presenze professionali, tocca infatti un +30% sull’edizione 2024. La strateg ...