Rifondazione | Agibilità molto compromessa

La sede di Rifondazione Comunista in via Mentana si trasforma: da luogo di incontri politici a rifugio per migranti. Mentre i richiedenti asilo aiutano a ripulire gli spazi, emerge un importante trend di solidarietà e integrazione sociale. Questo scambio di esperienze non solo riqualifica gli ambienti, ma crea legami fondamentali nel tessuto della nostra comunità. Un esempio concreto di come le difficoltà possano trasformarsi in opportunità di incontro e crescita collettiva.

Secchi. Scope. Cenci. Disinfettante. Sacchi di roba da buttare o portare via. La sede di Rifondazione comunista in via Mentana, lentamente, sta cambiando aspetto. A pulire i locali dove dal novembre scorso hanno trovato riparo decine e decine di migranti sono anche alcuni richiedenti asilo che hanno vissuto fra quelle quattro mura in attesa di una sistemazione. Che non è ancora arrivata. "Abbiamo fatto la nostra parte, adesso tocca alle istituzioni", dice il segretario provinciale di Rifondazione Loriano Checcucci eletto all'unanimità nel marzo scorso. In via Mentana non potevano più restare. "Sono rimasti qui sette mesi.

