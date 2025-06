Rievocazioni storiche tradizioni e folclore nasce ‘Toscana tutto l’anno’

La Toscana si veste di storia e tradizione grazie a "Toscana tutto l'anno", un'iniziativa che valorizza i borghi, il folclore e le rievocazioni storiche. Non più solo eventi sporadici, ma un calendario ricco di esperienze da vivere in ogni stagione. Questo progetto non solo celebra il patrimonio culturale toscano, ma risponde a un crescente interesse per il turismo esperienziale. Scopri come queste tradizioni possano arricchire la tua prossima avventura!

Arezzo, 1 giugno 2025 – La Toscana dei borghi, delle tradizioni, dei cammini storici, delle feste popolari, del folclore sarà valorizzata tutto l’anno grazie alla decisione della Giunta regionale di chiamare a fare sistema tutti gli enti e le associazioni che si occupano di rievocazioni, cammini storici, tradizioni popolari e manifestazioni folcloristiche. L’obiettivo è costruire un calendario condiviso che riepiloghi e promuova tutti gli eventi di questo tipo organizzati in Toscana, sottolineando la loro interazione con vie e camini storici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rievocazioni storiche, tradizioni e folclore, nasce ‘Toscana tutto l’anno’

