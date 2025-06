Ridley Scott svela perché Jacob Elordi è stato scelto per Saltburn

Ridley Scott, maestro indiscusso del cinema, ha scelto Jacob Elordi per “Saltburn” e svela il perché: l'attore incarna perfettamente la complessità del suo personaggio. Intanto, il regista non si ferma e annuncia “The Dog Stars”, un thriller ambientato in un mondo post-apocalittico che potrebbe rispecchiare le ansie di una società in continua evoluzione. Un'opera che promette di stimolare riflessioni profonde sul futuro! Non perderti i dettagli!

annuncio del nuovo film di ridley scott: "the dog stars". Il celebre regista Ridley Scott sta preparando il suo prossimo progetto cinematografico, intitolato "The Dog Stars". La pellicola, basata sull'omonimo romanzo di Peter Heller, è in fase avanzata di produzione e ha recentemente ufficializzato la data di uscita, prevista per il 2026. Il film si inserisce nel genere fantascientifico post-apocalittico e narra le avventure di un pilota che si muove attraverso un paesaggio desolato dopo che un virus mortale ha decimato l'umanità. Questa produzione rappresenta una delle opere più attese dell'anno prossimo.

Leggi anche The Dog Stars: finite le riprese del nuovo film di Ridley Scott tra Veneto e Friuli Venezia Giulia - Ridley Scott, celebre regista di Alien e Il gladiatore, ha concluso le riprese del suo nuovo film, The Dog Stars, un adattamento del romanzo post-apocalittico di Peter Heller.

