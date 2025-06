Ricostruzione si asfaltano le strade colpite dall' alluvione | la mappa dei cantieri

Dopo due anni di attesa, la ripartenza è finalmente qui! I cantieri per l'asfaltatura delle strade colpite dall'alluvione portano un messaggio di speranza e rinascita. A partire da martedì, si lavora in via Bevano, seguito da via Zampeschi. Questi interventi non solo riporteranno la viabilità, ma rappresentano anche un passo verso la resilienza della comunità. Scopri come questa ricostruzione sta cambiando il volto della città!

Si asfaltano le strade colpite dall'alluvione di due anni fa. I lavori, salvo condizioni atmosferiche avverse, si protrarranno per circa cinque giorni lavorativi. Si comincia martedì in via Bevano, mentre mercoledì i mezzi saranno all'opera anche in via Zampeschi, nel tratto tra via Servadei e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ricostruzione, si asfaltano le strade colpite dall'alluvione: la mappa dei cantieri

