Gianluca Lalli, cantautore ascolano dalla carriera ventennale, riceve un nuovo prestigioso riconoscimento per il suo impegno sociale. La sua iniziativa ‘La musica dei ricordi’ trasforma l'arte in terapia per pazienti con Alzheimer e Parkinson, dimostrando il potere curativo della musica. Un gesto che si inserisce in un trend globale di utilizzo delle terapie artistiche, dove note e emozioni possono generare speranza e conforto. Scopri come la sua passione sta facendo la differenza!

Ancora un riconoscimento importante per il cantautore ascolano Gianluca Lalli, che ormai da più di vent’anni è impegnato con la sua musica a sostenere progetti sociali. Come nel caso, ad esempio, de ‘La musica dei ricordi’, iniziativa destinata a pazienti con problemi neurologici affetti da malattie come l’Alzheimer o il Parkinson. Questa volta, però, alla ribalta è salito il suo nuovo progetto ‘Il bullone’, che affronta attraverso la musica e laboratori di scrittura creativa il problema del bullismo e del cyber bullismo. Al cantautore è stato conferito il titolo di ‘ Ambasciatore della Transizione ecologica 2025 ’ per aver elaborato un progetto di sviluppo sostenibile per la terza edizione del Premio e aver adottato buone pratiche volte a preservare l’ambiente per le future generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riconoscimento per Gianluca Lalli

