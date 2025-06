Ricercato internazionale arrestato in A1 | scoperto durante un controllo

Un arresto sorprendente ha scosso l'autostrada A1, il cuore pulsante dei trasporti italiani. Un cinquantenne brasiliano, ecco il colpo di scena: naturalizzato italiano, è finito nei guai durante un controllo casuale. Questo episodio mette in luce l'importanza della vigilanza continua contro la criminalità, sottolineando come anche le strade più trafficate possano nascondere storie inquietanti. La sicurezza è un tema caldo: restate all'erta!

Firenzuola (Firenze), 1 giugno 2025 – Un cittadino brasiliano cinquantenne, naturalizzato italiano e attualmente residente in Italia, è stato arrestato dalla polizia stradale di Pian del Voglio sull'autostrada A1, tratto compreso tra Barberino del Mugello e Sasso Marconi, a seguito di un controllo di routine che ne ha rivelato lo status di ricercato internazionale. L'individuo, coinvolto in passato in un grave episodio di violenza in Brasile, dove è stato condannato a sei anni di reclusione per aver attaccato un automobilista con un martello, causando lesioni che hanno lasciato la vittima priva della vista in un occhio, si trovava alla guida di un autoarticolato il cui semirimorchio presentava anomali danni alla copertura.

