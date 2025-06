Ribaltone Milan addio a Theo Hernandez | preso già il sostituto

Rivoluzione in casa Milan: Theo Hernandez saluta, ma la dirigenza non si ferma. Con Massimiliano Allegri pronto a guidare il nuovo progetto tecnico, il club ha già individuato il suo sostituto. Questo cambiamento segna l'inizio di un'era ambiziosa, dove il Diavolo punta a rinverdire i propri successi. La vera domanda è: riuscirà il Milan a riscrivere la storia del calcio italiano? Seguici per scoprirlo!

Il Milan ha ormai detto addio a Theo Hernandez, ma la società rossonera non intende perdere tempo. Tare ha già individuato il nuovo terzino sinistro da aggiungere alla squadra di Allegri. C’è fibrillazione in casa rossonera per capire su quali basi si fonderà il nuovo progetto tecnico del Milan. Dopo l’annuncio di Massimiliano Allegri come prossimo allenatore della squadra, e con l’arrivo di Igli Tare in qualità di nuovo direttore sportivo, i primi passi sono stati compiuti. Ma è noto che molte cose dovranno cambiare a livello di rosa, con probabili addii eccellenti e con la necessità di trovare sostituti all’altezza. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ribaltone Milan, addio a Theo Hernandez: preso già il sostituto

