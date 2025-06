Ribaltone Lobotka cambia tutto | la reazione di Manna

In casa Napoli, il futuro di Lobotka si fa sempre più incerto con un clamoroso ribaltone. Mentre le sirene di mercato si fanno sempre più insistenti, la reazione del direttore sportivo Manna potrebbe segnare un punto di svolta cruciale per la squadra. Il centrocampista slovacco, nel mirino di molti club, rappresenta non solo un talento invidiabile, ma anche un simbolo della crescita del Napoli nel panorama calcistico europeo. Riuscirà il club a trattenere il suo gioiello?

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un incredibile ribaltone sul futuro di Lobotka. Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di un possibile punto di fine della lunga storia d’amore tra Lobotka e il Napoli. Il centrocampista slovacco piace molto da svariato tempo a tanti club in giro per il mondo. Di recente, il suo agente ha confermato un’intesa passata con il Barcellona e, inoltre, si vocifera di un suo possibile passaggio in Arabia Saudita. Ora, invece, spunta una nuova ipotesi. L’Atletico Madrid si fionda su Lobotka: il Napoli ripiega su Frattesi. Come riportato da la Repubblica, c’è una nuova pista in Europa per il futuro di Lobo: si tratta dell’ Atletico Madrid del Cholo Simeone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ribaltone Lobotka, cambia tutto: la reazione di Manna

