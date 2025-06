Ribaltone Donnarumma Juve e Napoli gelate | l’offerta indecente

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è un rompicapo che tiene col fiato sospeso il mondo del calcio. Dopo aver trionfato con il PSG, ora il portiere è nel mirino di club prestigiosi, tra cui Juve e Napoli. Ma attenzione: una proposta dalla Premier League potrebbe stravolgere tutto! In un mercato sempre più globale e competitivo, la sua scelta potrebbe segnare un nuovo capitolo per il calcio italiano. Chi avrà la meglio?

Donnarumma nel mirino di diverse squadre, ora anche dalla Premier League: occhio all’offerta della concorrenza. Il futuro di Gianluigi Donnarumma è in bilico. Il portiere italiano, fresco vincitore della Champions League con la maglia del Paris Saint Germain, sembra sempre più vicino a dire addio al club parigino. (LaPresse) tvplay.it I discorsi relativi al prolungamento del suo contratto, in scadenza a giugno 2026, non sono ancora giunti ad una conclusione che possa soddisfare sia lui che il club parigino. Sarebbero 10 i milioni di euro chiesti da Donnarumma al PSG, che avrebbe rispedito al mittente la richiesta con una contro offerta di 6 milioni netti all’anno. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ribaltone Donnarumma, Juve e Napoli gelate: l’offerta indecente

Argomenti simili trattati di recente

Ex Milan, Donnarumma ancora decisivo in Champions League! | VIDEO

Gigio Donnarumma si conferma protagonista decisivo in Champions League, aiutando il PSG a superare l'Arsenal 2-1 e conquistare la finale.

Cerca Video su questo argomento: Ribaltone Donnarumma Juve Napoli Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Napoli, il primo super acquisto da Champions per convincere Conte a restare | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Donnarumma vince la Champions League, il messaggio della Juve Stabia: «Uno Stabiese Campione d’Europa»

Riporta msn.com: Gianluigi Donnarumma è campione d'Europa con il suo Paris Saint Germain, i parigini hanno annichilito l'Inter nella finale di Champions League: un sonoro 5-0 il risultato finale.

Psg, Donnarumma: una rivincita che sa di addio, con Luis Enrique non c'è feeling

Scrive sport.virgilio.it: PSG, il futuro di Donnarumma è in bilico: le parole dell'ex Milan nel post-gara pongono interrogativi sulla sua permanenza in Francia. E dall'Italia arrivano le prime voci di mercato ...

Donnarumma-Napoli? L'ingaggio è proibitivo, l'agente è stato chiaro sul futuro

msn.com scrive: Il contratto dell'estremo difensore di origini napoletane è in scadenza a giugno 2026, ma il PSG a breve potrebbe offrirgli il rinnovo.