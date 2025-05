Riasfaltature delle strade via ai lavori su 15 chilometri | la mappa in provincia

Ripartono i lavori di riasfaltatura nel Basso Ferrarese! Un investimento di 15,2 chilometri renderà le strade provinciali 4, 15, 27, 54 e 56 più sicure e percorribili. Questo intervento non solo migliora la viabilità, ma si inserisce nel trend crescente di attenzione alla sicurezza stradale in Italia. Sapevi che una strada ben mantenuta può ridurre gli incidenti fino al 30%? Scopri come queste opere possono trasformare il tuo tragitto quotidiano!

Nuovi asfalti per 15,2 chilometri lungo le strade provinciali 4, 15, 27, 54 e 56 nei comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Jolanda di Savoia, Mesola e Riva del Po. È il programma di messa in sicurezza di tratti stradali nel quadrante viario del Basso Ferrarese messo a punto dalla Provincia da.

Alluvione, al via la manutenzione delle strade comunali: pronti 645 mila euro per 4 chilometri

Dopo l'alluvione di maggio 2023, il Comune di Conselice avvia la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

