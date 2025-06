Riaperto un altro tratto del Corso | lavori di restyling al fotofinish

Corso Vittorio Emanuele a Salerno rinasce! I recenti lavori di restyling stanno trasformando il cuore della città, riportando alla luce la bellezza storica e favorendo una nuova socialità. La rimozione delle transenne segna un passo importante verso un'area finalmente fruibile, attirando residenti e turisti. Questo progetto si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione urbana, dove il nuovo incontra il patrimonio culturale. Non perdere l’occasione di viverlo!

Proseguono i lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Nelle ultime ore - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono state tolte le transenne e dunque è stato ripavimentato il tratto tra Piazza Portanova e via Torretta, mentre nel giro di pochi giorni sarà completato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Riaperto un altro tratto del Corso: lavori di restyling al fotofinish

Lavori di restyling su Corso Vittorio Emanuele: transennato l'ultimo tratto

Proseguono i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Presenti le prime fasi della posa di pavimentazione in pietra lavica tra Piazza Portanova e via Velia, mentre l’ultimo tratto è stato transennato per garantire sicurezza durante i lavori.

