Finalmente riaperto il passaggio nel Parco del Cimitero: una boccata d'ossigeno per i bressesi! Grazie a questa apertura, raggiungere via Mattei e via Vittorio Veneto sarà un gioco da ragazzi, evitando il lungo percorso in via don Minzoni. Un piccolo ma significativo passo verso una città più accessibile e vivibile, in linea con il trend di valorizzazione degli spazi pubblici. Non perdere l’occasione di esplorare questa novità!

I bressesi ne chiedevano l’apertura per raggiungere in pochi minuti via Mattei e via Vittorio Veneto da piazza De Gasperi, senza dover fare a piedi un lungo giro in via don Minzoni. Sono stati accontentati in questi giorni: ora è accessibile il passaggio sui viali nella zona sud del Parco del Cimitero. In questo settore, i principali lavori di riqualificazione sono stati conclusi, permettendo il transito delle persone dopo 3 mesi di chiusura. La sistemazione delle aree giochi e degli arredi è prevista per le prossime settimane. Invece, i cantieri che chiudono la più vasta zona nord del parco resteranno ancora per un paio di mesi, per consentire il restyling ambientale: tra le opere, ci sarà un campo recintato da calcetto in erba sintetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riaperto il passaggio nel parco del Cimitero. Lavori nell’area nord ancora per due mesi

