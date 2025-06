Revisione della sosta | spuntano altri 50 posti

Cinquanta nuovi posti auto nel centro di Falconara: una boccata d'ossigeno per residenti e visitatori! La razionalizzazione degli spazi di sosta è un passo importante verso una città più vivibile e accessibile. In un periodo in cui le città italiane si stanno reinventando per favorire la mobilità sostenibile, Falconara si posiziona all'avanguardia. Scopri come questa iniziativa può migliorare la tua esperienza di shopping e svago!

Cinquanta posti auto in più nel centro di Falconara. Cresce il numero di parcheggi a servizio dei cittadini che si recano nel cuore della città. Il provvedimento è stato attuato grazie ad una diversa organizzazione della sosta. Per meglio dire, una razionalizzazione degli spazi a seconda delle vie in cui si è pensato di lavorare. Da maggio, con il rifacimento della segnaletica orizzontale, l’amministrazione comunale ha infatti deciso di rivedere la disposizione degli stalli, sia a pagamento che a disco orario, in modo da ricavare un maggior numero di posti. Circostanza che è avvenuta, in particolare, nelle strade a senso unico e con una carreggiata abbastanza ampia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Revisione della sosta: spuntano altri 50 posti

