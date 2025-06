Rette alle mamme in difficoltà Chinnici Pd | Tar sana un' ingiustizia inaccettabile

La sentenza del Tar che ripristina le rette per le mamme in difficoltà non è solo una vittoria legale, ma un segnale forte contro l'indifferenza sociale. Valentina Chinnici, deputata del PD, sottolinea come questo provvedimento metta fine a un'ingiustizia paradossale. In un periodo in cui il welfare è sotto pressione, questa decisione risuona come un richiamo all’umanità e alla responsabilità collettiva. Un passo importante verso una società più equa!

"La sentenza del Tar che annulla il provvedimento della Regione Siciliana sul dimezzamento delle rette per le mamme in difficoltà ospitate nelle case famiglia è un atto che sana un'ingiustizia tanto inaccettabile quanto paradossale". Lo dichiara Valentina Chinnici, deputata del Partito.