Retegui Juventus l’italo-argentino è ancora un obiettivo di Madama? L’addio di Giuntoli e l’avvento di Comolli produce questa situazione Ecco cosa filtra

Il futuro della Juventus si tinge di giallo e blu: Retegui, l'italo-argentino, è in cima alla lista dei desideri di Madama. Con l'addio di Giuntoli e l'arrivo di Commisso, il club bianconero si prepara a un mercato scoppiettante. Se Dusan Vlahovic decidesse di lasciare Torino, l’attaccante del Tigre potrebbe diventare il nuovo faro dell’attacco. Un cambiamento che riflette le ambizioni della Juve di tornare ai vert

Retegui Juventus: l’italo-argentino può realmente sostituire quel big? Arriva l’ultimo aggiornamento che dà speranza a Madama. Se Dusan Vlahovic dovesse veramente la salutare la Juventus, quali sono i profili che i bianconeri andrebbero a considerare in sede di calciomercato? A questa domanda ha risposto La Gazzetta dello Sport, che registra un interesse vivo per tre nomi. Tra questi ne spicca uno su tutti. Svanito il sogno Victor Osimhen, che era più un obiettivo per Cristiano Giuntoli, la nuova società, capitanata da Damien Comolli, potrebbe optare su Mateo Retegui, il cui profilo è più di una semplice suggestione per Madama. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juventus, l’italo-argentino è ancora un obiettivo di Madama? L’addio di Giuntoli e l’avvento di Comolli produce questa situazione. Ecco cosa filtra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Retegui Juventus, il bomber dell’Atalanta è sempre nel mirino! Novità sull’attacco della prossima stagione. Tutti i dettagli

Retegui Juventus: il goleador dell'Atalanta è sempre più nel mirino dei bianconeri. Con la prossima stagione alle porte, il calciomercato si preannuncia scoppiettante, con la Juve pronta a rivoluzionare il suo attacco.

Cerca Video su questo argomento: Retegui Juventus Italo Argentino Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Retegui-Hojlund, sfida tra ex Atalanta per l'attacco Juve senza Vlahovic. E Kolo Muani...; Juventus, è Retegui il primo obiettivo per l'attacco. Hojlund l'occasione dalla Premier; Tuttosport - La Juventus pensa a Retegui per l'attacco: contatti avviati per il capocannoniere della Serie A; TMW - Juve, Retegui obiettivo alla portata in attacco. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Retegui Juve, l’italo-argentino sfida altri quattro nomi per fungere da principale alternativa a Osimhen! Ecco come stanno le cose

Secondo juventusnews24.com: L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse del calciomercato Juventus ... fra questi collima è quello di Mateo Retegui dell’Atalanta. L’attaccante ...

Pagina 2 | Retegui-Hojlund, sfida tra ex Atalanta per l'attacco Juve senza Vlahovic. E Kolo Muani...

Scrive tuttosport.com: Il nome che stuzzica maggiormente gli appetiti della dirigenza della Vecchia Signora è quello del capocannoniere della Serie A Mateo Retegui, esploso a Bergamo nell’ultima stagione nella quale ha real ...

Retegui Juventus, il bomber dell’Atalanta è sempre nel mirino! Novità sull’attacco della prossima stagione. Tutti i dettagli

juventusnews24.com scrive: Retegui Juventus, il bomber è sempre nel mirino! Ultime novità sull’obiettivo dall’Atalanta. Gli aggiornamenti Il calciomercato Juve è pronto a rivoluzionare l’attacco della prossima stagione. Oltre a ...