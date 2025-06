Restyling del PalaGuerrieri il punto sui lavori nell' incontro tra sindaco e cittadini

Si è svolto un incontro pubblico accanto al cantiere del PalaGuerrieri, coinvolgendo sindaco e cittadini. Un momento cruciale per Fabriano, dove la riqualificazione del palazzetto sportivo non è solo un restyling, ma un passo verso il rilancio dello sport locale e della comunità. Con la partecipazione attiva di tifosi e amministratori, si punta a trasformare il PalaGuerrieri in un simbolo di nuova vitalità per la città. Rimanete sintonizzati!

FABRIANO – Si è tenuto nella giornata di ieri di fronte al cantiere del PalaGuerrieri l'incontro pubblico tenuto dal sindaco Daniela Ghergo, dall'Assessore Lorenzo Vergnetta. Presente l'amministrazione, i consiglieri, la consulta dello sport, e una folta rappresentanza di cittadini e tifosi, che.

