Restituire le strade ai bambini | la lezione di Pieve di Sant’Angelo

In un’epoca in cui le città si fanno sempre più frenetiche e i bambini sono spesso relegati in spazi chiusi, Pieve di Sant'Angelo ci offre una lezione preziosa: restituire le strade ai più piccoli. Il cartello che invita a rallentare è un simbolo di rinascita. Un invito a riscoprire il valore del gioco all'aperto, fondamentale per la crescita e la socializzazione. È tempo di ricordare che la libertà di giocare è un diritto di tutti!

C’è un cartello, semplice ma eloquente, che accoglie chi arriva a Pieve di Sant’Angelo: “Attenzione rallentare – in questo paese i bambini giocano ancora per la strada”. Una frase che, nella sua apparente ingenuità, racchiude un piccolo manifesto civile. Quel “ancora” non è nostalgia, è resistenza. Resistenza a un mondo che ha dimenticato cosa significhi crescere all’aria aperta, correre su un marciapiede senza paura, imparare le regole sociali giocando a pallone sull’asfalto. Negli ultimi decenni le nostre città hanno progressivamente espulso i bambini. Le auto hanno occupato ogni spazio, i cortili sono diventati parcheggi, le piazze sono diventate luoghi di transito e non di vita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

