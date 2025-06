Restate a Piuro | il programma di eventi nella località valchiavennasca

Con l'estate alle porte, "Restate a Piuro 2025" si presenta come un'opportunità imperdibile per scoprire la bellezza della Valchiavennasca. Tra concerti, letture, ed eventi archeologici, il programma promette di stimolare mente e corpo. Un punto interessante? La fusione di tradizione e innovazione che renderà ogni evento unico. Preparati a vivere giorni indimenticabili in un contesto naturale mozzafiato, dove cultura e divertimento danzano insieme!

Con l’arrivo di giugno, il Comune di Piuro è pronto a svelare il ricco calendario di appuntamenti culturali e turistici di “Restate a Piuro 2025”. Un'estate intensa, tra eventi di grande richiamo, musica, letteratura, archeologia e tradizioni, pensata per coinvolgere cittadini, turisti e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - "Restate a Piuro": il programma di eventi nella località valchiavennasca

Cerca Video su questo argomento: Restate Piuro Programma Eventi Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Restate a Cori”, ecco il programma di eventi estivi

Da h24notizie.com: “Si chiama ‘Restate a Cori’ il calendario delle iniziative e degli eventi culturali che si stanno ... visto che il programma si muove tra aperitivi letterari, concerti, mostre, conferenze ...

Restate a Napoli, il programma della terza edizione con 24 spettacoli gratuiti dal vivo a Piazza Plebiscito – Napoli.

Scrive politicamentecorretto.com: In programma tra gli altri: Nino Frassica ... spettacolo italiano per apprendere e poi mettersi alla prova di fronte a pubblico reale. Restate a Napoli è un evento complesso e ricco di eventi ...

Restate a Napoli, tanti eventi gratuiti in Piazza del Plebiscito concerti, teatro e danza

Si legge su napolike.it: Anche quest’anno si svolge la rassegna “Restate a Napoli” con un programma ricco di eventi per la settimana dal 9 al 16 agosto 2022, appuntamenti che vi consentiranno vivere appieno la ...