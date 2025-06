Resta incastrato sotto al trattore muore a 75 anni Chi era la vittima

Una tragedia silenziosa ha colpito Laterina, nel cuore della campagna toscana: un uomo di 75 anni ha perso la vita a causa di un'incidente con il suo trattore. Questo episodio mette in luce i rischi che affrontano quotidianamente gli agricoltori, spesso invisibili ai più. In un momento in cui l’agricoltura sostenibile è al centro del dibattito pubblico, ricordare chi lavora la terra diventa fondamentale. La sicurezza in agricoltura è una priorità da non sottovalutare.

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), 1 giugno 2025 – Tragedia in campagna, dove un uomo di 75 anni è morto in seguito ad un incidente mentre si trovava a bordo del trattore. E’ successo nel pomeriggio di ieri, sabato 31 maggio, quando erano da poco passate le 16,30. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma in base ad una prima ricostruzione, l’uomo è rimasto schiacciato sotto al mezzo. Avrebbe fatto tutto da solo mentre stava lavorando all’interno del terreno di proprietà della famiglia, in località Podere Riganzi. L'allarme è scattato subito, ma i soccorsi non hanno potuto fare nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Resta incastrato sotto al trattore, muore a 75 anni. Chi era la vittima

