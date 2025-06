Report | le anticipazioni della puntata di stasera 1 giugno 2025 su Rai 3

Questa sera, su Rai 3, torna "Report" con un nuovo ciclo di inchieste che promette di svelare verità scomode e storie avvincenti. Sigfrido Ranucci guiderà il pubblico attraverso temi attuali, dal mondo della politica alle questioni ambientali, riflettendo sulle sfide del nostro tempo. Un appuntamento imperdibile per chi cerca risposte e vuole comprendere il contesto in cui viviamo. Non perderti le rivelazioni che potrebbero cambiare il tuo punto di vista!

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 1 giugno 2025 su Rai 3. Questa sera, domenica 1 giugno 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 1 giugno 2025 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera. La prima inchiesta, dal titolo “All’armi, siam banchieri!”, si occupa degli enormi extraprofitti delle banche italiane in un periodo in cui l’economia reale arranca. 🔗 Leggi su Tpi.it