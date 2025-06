Renault Austral il Suv si rinnova | prezzi e novità della versione full hybrid da 200 Cv

Il nuovo Renault Austral si prepara a colpire il mercato con la sua versione full hybrid da 200 CV, attesa entro l'estate. Questo SUV rinnovato non solo punta su un design accattivante, ma abbraccia anche il crescente trend della mobilità sostenibile. Con la sua piattaforma Cmf-Cd, Renault dimostra di voler stare al passo con le richieste di un pubblico sempre più attento all'ambiente. Scopri come questo modello potrebbe ridefinire il tuo concetto di guida!

In arrivo entro l'estate la versione rinnovata del Suv prodotto e commercializzato dalla casa della Losanga, pronta a scommettere ancora sulla piattaforma Cmf-Cd. Un aggiornamento nel segno del design, mentre sotto il cofano restano due le soluzioni elettrificate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renault Austral, il Suv si rinnova: prezzi e novità della versione full hybrid da 200 Cv

Argomenti simili trattati di recente

Renault 4 E-Tech Electric: l’icona rinasce in versione 100% elettrica

Renault riporta in vita l'iconica Renault 4 degli anni Sessanta con la nuova versione E-Tech Electric.

Cerca Video su questo argomento: Renault Austral Suv Rinnova Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Renault Austral, il Suv ibrido si rinnova e punta sulla tecnologia. La prova; Renault Austral, il Suv si aggiorna con mild hybrid e più tecnologia; Il SUV che smette di chiedere scusa: prezzi e allestimenti; Nuovo Renault Austral 2025: più comfort, stile e tecnologia full hybrid. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Renault Austral, il Suv ibrido si rinnova e punta sulla tecnologia. La prova

Come scrive corriere.it: Abbiamo guidato il restyling del modello in Spagna: i progettisti ne hanno aggiornato stile ed equipaggiamenti tech. Ecco come va ...

Migliorata sotto vari aspetti la Renault Austral resta efficiente e comoda e ha una dotazione ancora più completa

Riporta msn.com: Abbiamo messo alla prova la Renault Austral restyling nella motorizzazione full hybrid a benzina da 200 CV. Ecco le nostre impressioni.

Nuovo Renault Austral 2025: il SUV full hybrid che punta su comfort e tecnologia

Da msn.com: Nuovo Renault Austral: comfort e tecnologia ibrida, ma a caro prezzo Renault Austral 2025: il SUV medio della Losanga si rinnova con un design più moderno, tanta tecnologia e un sistema full hybrid da ...