Regole d' onore incalzante e vincente dall' inizio alla fine

Stasera su Rai Movie, preparati a vivere un'avvincente battaglia tra onore e dovere con "Regole d'Onore". Con un cast d'eccezione, tra cui Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson, il film esplora scelte morali e il peso delle responsabilità in contesti estremi. In un'epoca in cui le decisioni rapide possono avere conseguenze devastanti, questo thriller mette in discussione i confini dell'etica militare. Non perdertelo alle 23.10: il cuore della storia ti

REGOLE D'ONORE Rai Movie ore 23.10. Con Tommy Lee Jones, Samuel¬† L. Jackson e Guy Pearce. Regia di William Friedkin. Produzione Usa 2000. Durata. 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Nello Yemen una folla di facinorosi minaccia di uccidere l'ambasciatore degli Stati Uniti. Un colonnello dei marines incaricato di difenderlo ordina di sparare sulla folla. L'ambasciatore √® salvo, ma il colonnello √® messo sotto processo. E' sorto un incidente diplomatico. L'opinione pubblica parla di eccesso di legittima difesa. Ma l'avvocato difensore del colonnello riesce a dimostrare che sparare fu un caso di estrema necessit√†. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - "Regole d'onore", incalzante e vincente dall'inizio alla fine

