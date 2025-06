Regno Unito la svolta del riarmo | i caccia F35 con armi nucleari e le fabbriche di munizioni per la sfida con Mosca

Il Regno Unito segna una svolta decisiva nel riarmo, equipaggiando i caccia F-35 con armi nucleari e potenziando le fabbriche di munizioni. In un clima internazionale sempre più teso, soprattutto nei confronti di Mosca, questa mossa mette in luce le crescenti preoccupazioni per un possibile conflitto su vasta scala. La domanda che sorge spontanea è: siamo davvero pronti a fronteggiare un futuro così incerto? L'armamento diventa così non solo strategia, ma anche una risposta

Lo spettro di un conflitto su vasta scala, per giunta nucleare, è da tempo al centro dei pensieri di osservatori e analisti, ma anche dei funzionari di molte difese del mondo.

