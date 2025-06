Regionali 2025 De Luca ora apre al Pd | Lavoreremo per una coalizione ampia

In vista delle regionali 2025, De Luca si fa promotore di un'alleanza con il PD, puntando a unire le forze per non disperdere i risultati ottenuti in Campania. Questo si inserisce in un trend nazionale di coalizioni sempre più vaste, dove la collaborazione diventa fondamentale per affrontare le sfide politiche attuali. Riuscirà De Luca a galvanizzare una base solida e coesa? La risposta potrebbe cambiare il volto della Regione!

"Dovete avere fede, ovviamente. Sapete che c'è stata una pronuncia della Corte costituzionale sul terzo mandato, Noi lavoreremo per avere ovviamente una coalizione ampia. Ma lavoreremo soprattutto per garantire che il lavoro fatto in questi anni nella Regione Campania non sia buttato a mare. Non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Regionali 2025, De Luca ora apre al Pd: "Lavoreremo per una coalizione ampia"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 De Luca Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sondaggio elettorale Regione Campania 2025: i candidati favoriti nel centrosinistra e nel centrodestra; REGIONALI 2025. DE LUCA TORNA ALL’ATTACCO: “CAMPANIA NON TORNERA’ NELLA PALUDE DI 15 ANNI FA”; Caserta / Provincia / Verso le regionali 2025. Sette liste per fare la pace: De Luca ha più carte di Schlein.; Regionali 2025, Cirielli (FdI): Il mio nome non va bene? Non è un problema, pronto a dare una mano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Regionali 2025, De Luca ora apre al Pd: "Lavoreremo per una coalizione ampia"

Come scrive salernotoday.it: "Dovete avere fede, ovviamente. Sapete che c'è stata una pronuncia della Corte costituzionale sul terzo mandato, Noi lavoreremo per avere ovviamente una coalizione ampia. Ma lavoreremo soprattutto per ...

Regionali, svolta nel Pd contatti Schlein-De Luca: «Telefonata del disgelo»

Si legge su ilmattino.it: Una prima telefonata dopo mesi di tensioni e veleni. Troppo presto per dire se sia disgelo ma sicuramente si è aperto un canale diretto che sinora era chiuso. Ermeticamente. L’altro ...

Schlein-De Luca, riparte il dialogo: insieme a Roma al corteo su Gaza

Da napoli.repubblica.it: Prima telefonata dopo lunghi mesi di gelo tra il presidente e la leader per affrontare il tema delle elezioni regionali. A breve un incontro. E il ...