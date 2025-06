Reggiana | Nuovo Budget e Cambiamenti nella Dirigenza per il Campionato

La Reggiana si prepara a una stagione di sfide e opportunità, mantenendo lo stesso budget dell'anno scorso, poco più di 11 milioni di euro. Con undici-dodici giocatori confermati e una rosa snella, il trio Amadei-Salerno-Fico punta su strategia e coesione. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la capacità di adattarsi e valorizzare i talenti diventa essenziale. Sarà interessante vedere come questa "ricetta" porterà a nuovi successi sul campo!

Stesso budget della scorsa stagione (poco più di 11 milioni di euro) per la prima squadra. Undici-dodici giocatori confermati e rosa con massimo 22 atleti più tre portieri. Questa la 'ricetta' del trio Amadei-Salerno-Fico per il nuovo campionato. Sì, parliamo del trio, perché il patron di Lentigione non mancherà di dare il suo apporto, pur avendo più volte affermato pubblicamente di essere stanco e di voler lasciare la navicella granata. Ciò significa che resta assolutamente aperta la porta per chi volesse acquistare la Reggiana. Compratori seri, ovviamente. Altrimenti non se ne fa nulla. Qualcosina pare bollire in pentola.

