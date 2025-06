Reggello anziano finisce sotto un trattore

Un tragico incidente ha scosso Reggello: un uomo di 76 anni è finito sotto un trattore, un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza in agricoltura. In un contesto dove le attrezzature agricole diventano sempre più sofisticate, l'importanza della formazione e della prevenzione è fondamentale. L'anziano è stato prontamente soccorso e trasportato all'elisoccorso. Rimaniamo col fiato sospeso, sperando in una pronta ripresa.

Nella tarda mattina, poco dopo le 12, grave incidente nel comune di Reggello. Un uomo di 76 anni è finito sotto un trattore. Sul posto, in località Ripa, sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L'uomo è stato estratto da sotto il mezzo e poi trasportato fino all'elisoccorso.

