Referendum sul lavoro? Qualche lettura per riscoprire ritrovare lo spirito combattivo di una volta

Il referendum sul lavoro lanciato da Cgil e Uil invita a riflettere su un tema cruciale: la dignità dei lavoratori. Con il Jobs Act di Renzi, promesse di occupazione e retribuzioni più alte si sono rivelate illusorie. Oggi è il momento di riscoprire lo spirito combattivo, mobilitandosi per un futuro senza precarietà. Unisciti al dibattito e diventa parte attiva di un cambiamento necessario per il lavoro che vogliamo!

Il Jobs Act di Matteo Renzi non ha aumentato l’occupazione, non ha migliorato le retribuzioni e non ha ridotto il livello precarietà nel mercato del lavoro, premessa per maggiori tassi di sfruttamento. I referendum promossi da Cgil e Uil puntano ad avviare un percorso di graduale smantellamento di quella deludente riforma. Nulla di particolarmente “aggressivo”, il minimo sindacale, è proprio il caso di dire. Eppure persino queste timide rivendicazioni sembrano al giorno d’oggi, rappresentare chissà quali richieste. In passato, conflitti ben più aspri hanno consentito ai lavoratori italiani di conquistare i diritti e le tutele che misure come il jobs act, ma non solo, stanno smantellando poco a poco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it