Il referendum per la cittadinanza a Forlì si inserisce in un dibattito nazionale sempre più acceso: quello dell'integrazione. Gli stranieri non solo portano nuove culture, ma contribuiscono anche alla crescita economica e sociale delle città. Votare sì significa riconoscere il loro valore e potenziale. La vera italianità si costruisce insieme, abbracciando le diversità che arricchiscono la nostra comunità. Non è solo un voto: è un futuro condiviso!

"La cittadinanza deve essere meritata, perché darla a chi non ha ancora “dimostrato” d’essere italiano?" - questa è la domanda che ci è stata posta dopo la presa di posizione di Rinnoviamo Forlì per il Sì al Referendum Cittadinanza e vogliamo condividere con la cittadinanza la nostra risposta. A. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Referendum, Rinnoviamo Forlì: "Gli stranieri fanno crescere la città. Un motivo in più per votare sì"

La lista civica Rinnoviamo sostiene con vigore il "sì" al referendum sulla cittadinanza. Ieri sera, presso il Volume Bar del Campus universitario di Forlì, si è svolto il dibattito pubblico “Essere Italiani Oggi”, organizzato per promuovere un confronto aperto in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, riguardante la proposta di riduzione da.

