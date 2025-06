Referendum astenersi è diverso dal votare No | facciamo vedere ai politici che siamo bene attenti

Il referendum di giugno si avvicina e con esso l'occasione di far sentire la nostra voce. Astenersi dal voto non è solo un gesto di indifferenza, ma un modo potente per mostrare ai politici che stiamo osservando attentamente le loro mosse. In un'epoca in cui il disimpegno sembra dilagare, il nostro silenzio potrebbe essere un forte grido di sfida. Rimanere a casa è un'opzione che può segnare il futuro del nostro Paese!

di Franco Failli I primi giorni di giugno ci sarà una consultazione referendaria. Già da un po’ di tempo si fronteggiano sui media le due diverse visioni del mondo, una delle quali porta a votare generalmente sì, e l’altra che porta a votare generalmente no. Poi, come ad ogni referendum italiano, esiste una terza fazione che tifa per un comportamento tale da sfruttare il meccanismo del mancato raggiungimento del quorum, per far sì che il referendum fallisca. L’idea è quella che l’insufficiente afflusso alle urne e la vittoria del no siano eventi del tutto equivalenti, dato che in entrambi i casi le leggi oggetto del referendum non subirebbero modifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, astenersi è diverso dal votare No: facciamo vedere ai politici che siamo bene attenti

