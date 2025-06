Referendum | appelli al voto e all’astensione La politica si divide

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, l'Italia si spacca: da una parte il centrosinistra con la sua chiamata al voto per raggiungere il quorum, dall'altra i dissidenti che invitano all'astensione. Questo scontro rispecchia un clima politico sempre più polarizzato, dove ogni voto conta. Ma c'è un punto cruciale: quale futuro vogliamo costruire? Rimanere in silenzio potrebbe significare rinunciare a dire la nostra!

Referendum: votare o non votare? La scelta è ovviamente politica. Così i partiti si dividono in vista dell'8 e 9 giugno. Il centrosinistra (Pd, M5S e Avs in testa, Renzi e Calenda non son o allineati con Schlein e compagni) e la Cgil puntano al raggiungimento del quorum del 50% degli aventi diritti al voto .

