Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025 5 quesiti e la sfida del quorum

Il countdown per il referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno 2025 è ufficialmente iniziato! Cinque quesiti che toccano il cuore dei diritti civili e del mondo del lavoro. Ma attenzione: senza il quorum, le scelte dei cittadini potrebbero rimanere solo parole su carta. In un'epoca in cui la partecipazione è cruciale, ogni voto conta. Preparati a far sentire la tua voce e a scrivere il futuro del nostro paese!

Cinque colori per cinque quesiti e il quorum che decide tutto. Manca poco ai referendum abrogativi che si terranno l’8 e il 9 giugno: si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Quattro schede sono dedicate al lavoro e una alla cittadinanza e si potrà esprimere la propria preferenza barrando il Sì o il No. Oltre ai cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza, per la prima volta potranno partecipare anche gli elettori fuori sede: potranno infatti votare i cittadini domiciliati da almeno tre mesi in un Comune diverso da quello di residenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025, 5 quesiti e la sfida del quorum

