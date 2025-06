Referendum 8-9 giugno quanto peseranno i voti dei fuori sede

Il referendum dell'8 e 9 giugno si preannuncia cruciale: i fuori sede, spesso considerati una voce trascurata, possono finalmente far sentire il loro peso. Con cinque quesiti che toccano temi vitali come lavoro e cittadinanza, la partecipazione di tutti diventa fondamentale. Riusciranno a mobilitare la massa? Il quorum del 50% più uno è alla portata, ma solo se ogni singolo voto verrà espresso. Gioca il tuo ruolo in questo momento storico!

Anche i fuori sede in Italia potranno votare per il referendum dell’8 e 9 giugno. Promosso da sindacati, associazioni e alcuni partiti, consta di cinque quesiti, quattro dei quali riguardano il lavoro e uno la cittadinanza. Il referendum è valido solo se raggiunge il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto. I cittadini dovranno esprimersi su regole legate ai licenziamenti, ai contratti a termine, alla tutela per gli infortuni e sulla possibilità di ridurre da 10 a 5 anni la residenza necessaria per ottenere la cittadinanza e trasmetterla ai figli minorenni. Oltre agli studenti universitari, potranno votare anche i cittadini temporaneamente fuori sede per motivi di lavoro o di cure mediche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Referendum 8-9 giugno, quanto peseranno i voti dei fuori sede

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio

Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

