Un caso curioso ha colpito l'attenzione del tribunale di Ascoli: una donna marocchina di 52 anni è stata assolta per percezione indebita del reddito di cittadinanza, non comprendendo l'italiano. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: la necessità di garantire una comunicazione chiara nei servizi pubblici. In un'epoca in cui l’inclusione è fondamentale, si riaccende il dibattito su come tutelare i diritti dei cittadini più vulnerabili.

Dell’ennesimo caso di percezione indebita del reddito di cittadinanza si è occupato il tribunale di Ascoli a seguito di indagini della magistratura locale. Stavolta a finire nel mirino della Procura è stata una donna di 52 anni di nazionalità marocchina difesa dall’avvocato Andrea Silvestri. La signora percepiva reddito di cittadinanza a seguito di una richiesta che aveva regolarmente presentato nel 2019 e nel 2020 all’Inps che le aveva concesso il contributo economico, ravvisandone i requisiti necessari. Quello che la Procura le ha contestato è il fatto di non aver dichiarato, entro il termine di legge di 30 giorni, che si era dimessa volontariamente il 31 gennaio 2020 dall’attività lavorativa presso una ditta che si occupa di assistenza privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reddito di cittadinanza indebito?. Assolta, non capiva l’italiano

