Un nuovo record di migranti ha attraversato la Manica, con 1.194 arrivi in un solo giorno nel Regno Unito. Questo fenomeno non è solo un crudo dato statistico, ma riflette una crescente crisi umanitaria e le sfide globali legate all'immigrazione. Mentre molti fuggono da conflitti e povertà , la situazione ribadisce l'urgenza di un approccio condiviso e umano. La lotta per una vita migliore continua a sfidare le acque tumultuose della speranza.

Secondo dati del governo britannico, almeno 1.194 migranti sono arrivati nel Regno Unito nella giornata di ieri, sbarcando sulla costa sud dell'Inghilterra dopo aver attraversato la Manica su piccole imbarcazioni, mentre le autorità costiere francesi ne hanno salvati quasi 200. Si tratta del numero più alto di migranti che hanno compiuto la pericolosa traversata in un giorno quest'anno, ma inferiore al record storico di 1.300 migranti che hanno attraversato in un solo giorno nel settembre 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Record di migranti attraversano la Manica: 1.194 arrivati nel Regno Unito in un giorno

