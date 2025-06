Razionamento idrico anche il 2 giugno | Borgate balneari in sofferenza da Amap scelta irresponsabile

Il razionamento idrico prosegue anche il 2 giugno, giorno di festa e di afflusso turistico nelle borgate balneari come Mondello e Partanna. Amap ha scelto di non sospendere le restrizioni, mettendo in crisi una stagione estiva già segnata da sfide climatiche. Questo solleva interrogativi sulla gestione delle risorse idriche nel nostro Paese e mette in luce la necessità di un approccio sostenibile per preservare le bellezze costiere e garantire un’estate serena a residenti e turisti

"La decisione dell'amministratore unico di Amap di non sospendere il razionamento dell'acqua il 2 giugno, nonostante la concomitanza con la Festa della Repubblica e il picco turistico in localitĂ balneari ad alta densitĂ turistica come Mondello, Partanna, Valdesi e Addaura, è una scelta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Razionamento idrico anche il 2 giugno: "Borgate balneari in sofferenza, da Amap scelta irresponsabile"

Se ne parla anche su altri siti

Dichiarazione Antonino Randazzo e Giovanni Galioto su Emergenza idrica all’Arenella; Arenella, anticipata l'erogazione dell'acqua: Ora si sospenda il razionamento nei mesi estivi; Arenella, anticipata l'erogazione dell'acqua: M5S chiede la sospensione del razionamento estivo; L'acqua ancora non basta a Palermo, a luglio (forse) la svolta: cosa ci aspetta quest'estate. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Niente acqua il 2 giugno, negata la sospensione del razionamento idrico all’Arenella

Segnala ilsicilia.it: Lunedì 2 giugno verrà effettuata la sospensione del servizio idrico, così come previsto dal piano di razionamento a cui è sottoposta Palermo.

Emergenza idrica a Palermo, situazione critica: confermato razionamento fino a giugno

Si legge su newsicilia.it: PALERMO – “La situazione sul fronte dell’emergenza idrica a Palermo resta drammatica“. Lo ha dichiarato Giovanni Sciortino, amministratore unico di Amap, durante un’audizione alla quarta commissione.

Poca acqua, esteso piano razionamento idrico a Palermo

Riporta msn.com: (ANSA) - PALERMO, 25 NOV - Amap estenderà, a partire dal prossimo 2 dicembre, il piano di razionamento dell'erogazione idrica nella città di Palermo. Le ultime piogge non hanno infatti ...