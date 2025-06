Ravioli grigliate taragna pesce spalla e birra | le sagre di giugno in Bergamasca

Giugno è il mese delle sagre in Bergamasca, un vero trionfo dei sapori locali! Dai ravioli grigliati alla polenta taragna, ogni festa è un viaggio nel cuore della tradizione culinaria. Non perdere l'occasione di assaporare la spalla di Schilpario e le fritture di pesce, accompagnate da una birra artigianale. In un periodo in cui ci si ritrova dopo i mesi freddi, queste manifestazioni rappresentano l'ottima occasione per riscoprire la convivialità

Dagli immancabili casoncelli alle grigliate passando per la polenta taragna, la spalla (tipicità di Schilpario), fritture di pesce, birra e tanto altro ancora. Sono tante le feste e le sagre organizzate in Bergamasca nel mese di giugno. Dopo diverse giornate intervallate da pioggia e sole, come succede in genere in primavera, c’è tanta voglia di trascorrere piacevoli momenti conviviali in compagnia. In città e provincia vengono proposte molte occasioni per gustare cucina tipica e sfiziosità. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno all’oratorio della parrocchia di Valtesse San Colombano a Bergamo si terrà la “Festa della comunità – Insieme con semplicità e gioia”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ravioli, grigliate, taragna, pesce, spalla e birra: le sagre di giugno in Bergamasca

