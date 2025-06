Ravenna il disabile che faceva il palo? Come lo hanno riconosciuto

Ravenna, il disabile che faceva il palo ha sorpreso tutti! Come un personaggio di una canzone di Enzo Jannacci, ha trasformato la sua condizione in un "mestiere" audace, specializzandosi in rapine. Due colpi in dieci giorni e un bottino da 41mila euro! Questa storia ci invita a riflettere su quanto si possa spingere oltre i limiti imposti dalla società . La criminalità può avere volti inaspettati: chi è davvero il colpevole?

Faceva il palo perché come cantava l’inarrivabile Enzo Jannacci - «l’era il so mesté», era il suo mestiere, e con un complice si era specializzato nelle rapine in gioiellerie: due colpi in soli dieci giorni e un bottino da 41mila euro. Sì, faceva il palo «con passione e sentiment» e anche lui, così come il protagonista del meraviglioso brano uscito nel 1966, aveva qualche problema fisico: non era «sguercio» che «non ci vedeva quasi più» tipo quello della banda dell’Ortica, ma costretto su una sedia a rotelle. Già , un dettaglio che non è passato inosservato quando gli investigatori hanno analizzato le telecamere di sorveglianza alla ricerca dei due rapinatori, «ed è stato così che li hanno presi senza fatica». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ravenna, il disabile che faceva il palo? Come lo hanno riconosciuto

