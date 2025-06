Rapina sedicenne Scatta un Daspo

Un episodio inquietante avvenuto il 25 aprile a Sesto Calende spinge a riflettere sul crescente fenomeno della violenza giovanile. Tre ragazzi, due dei quali minorenni, hanno aggredito un sedicenne per derubarlo del suo iPhone 15. Questo triste fatto evidenzia come la criminalità tra i giovani stia guadagnando terreno, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle nostre comunità . È tempo di affrontare il problema con decisione, prima che diventi un trend inarrestabile.

Tre giovanissimi, di cui due minorenni, avevano rapinato un sedicenne presso la stazione di Sesto Calende. Era il 25 aprile. Il ragazzo aveva con sé una borsa della spesa e un borsello con all’interno un iPhone 15. I tre lo hanno accerchiato e colpito ripetutamente con calci e pugni, causandogli traumi al volto. Con violenza si sono appropriati dei suoi effetti personali, configurando così il reato di rapina aggravata e lesioni personali. L’intervento dei carabinieri ha permesso l’immediata identificazione dei responsabili, che sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. Il questore di Varese ha emesso nei confronti dei tre soggetti il provvedimento del Daspo "fuori contesto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina sedicenne. Scatta un Daspo

