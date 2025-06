Rapina e coltellate a Napoli due fermati per tentato omicidio benzinai

A Napoli, un episodio di violenza scuote il quartiere Arenella: due giovani sono stati arrestati per una rapina violenta a un distributore di carburante, culminata in un tentato omicidio. Questo fatto si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane. La brutalità dell'episodio ci invita a riflettere su come la criminalità stia cambiando e sulla necessità di affrontare con urgenza queste sfide.

(Adnkronos) – Sono stati fermati dai poliziotti i due presunti autori della violenta rapina al distributore di carburante di via Domenico Fontana, nel quartiere Arenella di Napoli. I due ragazzi devono rispondere di tentata rapina aggravata e duplice tentato omicidio.  La rapina è avvenuta nella serata di venerdì in via Domenico Fontana. Secondo la ricostruzione, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

