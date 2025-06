Rapina al distributore e dipendenti accoltellati | due fermati

Una serata di paura a Napoli, dove una rapina al distributore di carburante ha sconvolto la tranquillità del quartiere Arenella. Due giovani sono stati arrestati per tentata rapina aggravata e duplice tentato omicidio, dopo aver accoltellato i dipendenti. Questo episodio evidenzia una crescente ondata di violenza urbana, mettendo in luce un problema sociale che merita attenzione. Come reagiremo a questa escalation? La sicurezza è un tema caldo, che ci riguarda tutti.

Sono stati fermati dai poliziotti i due presunti autori della violenta rapina al distributore di carburante di via Domenico Fontana, nel quartiere Arenella di Napoli. I due ragazzi devono rispondere di tentata rapina aggravata e duplice tentato omicidio. Nella tarda serata di venerdì, infatti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rapina al distributore e dipendenti accoltellati: due fermati

Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano 2 uomini fuggiti in moto

Un tragico episodio si è verificato ad Ardea, dove un benzinaio di 35 anni è stato ucciso a coltellate durante una rapina.

