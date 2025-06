Rapina a bastonate per rubare 40 euro | arrestato 28enne

In un’era in cui la sicurezza nelle nostre città è sempre più messa alla prova, la brutale rapina a Pero rappresenta un triste campanello d'allarme. Un 28enne ha aggredito un giovane per rubare appena 40 euro, un gesto disperato che sottolinea il crescente bisogno di interventi sociali e di prevenzione. Ogni euro rubato racconta una storia di disagio: riflettiamo insieme su come costruire un futuro più sicuro per tutti.

Bastonate per rubare un portafoglio. Bottino? 40 euro. Un ragazzo di 28 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato a Pero (Milano) nel pomeriggio di sabato 31 maggio con l'accusa di rapina aggravata. Il 28enne ha minacciato e colpito con un bastone un 24enne in strada per rubargli il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Rapina a bastonate per rubare 40 euro: arrestato 28enne

