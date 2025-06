Ran | lo straordinario Re Lear di Akira Kurosawa

Quarant'anni fa, Akira Kurosawa portava sul grande schermo "Ran", un capolavoro che riscrive il tragico "Re Lear" di Shakespeare in un contesto giapponese devastato dalla guerra. Questa rivisitazione non è solo un viaggio storicizzato, ma riflette la fragilità del potere e le dinamiche familiari universali. In un'epoca in cui i conflitti globali sembrano ripetersi, "Ran" risuona come un monito senza tempo sulla follia della guerra e le

40 anni fa esordiva al cinema uno dei massimi capolavori nella carriera di Akira Kurosawa: una rivisitazione del Re Lear shakespeariano nella cornice del Giappone feudale devastato dalle guerre. Quando comincia a lavorare alla stesura di Ran, verso la metà degli anni Settanta, Akira Kurosawa si trova a un fondamentale punto di svolta nella propria carriera e nella propria vita. Il riscatto ottenuto grazie a Derzu Uzala, produzione sovietica del 1975, ricompensata con l'Oscar come miglior film straniero, aveva permesso infatti al cineasta nipponico di risollevarsi dal baratro in cui era precipitato all'inizio del decennio, tra cocenti delusioni professionali (la tiepida accoglienza per il dramma Dodes'ka-den) e un senso di fallimento che l'aveva spinto fin sull'orlo del suicidio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ran: lo straordinario Re Lear di Akira Kurosawa

Cerca Video su questo argomento: Ran Straordinario Re Lear Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ran: lo straordinario Re Lear di Akira Kurosawa

Segnala msn.com: 40 anni fa esordiva al cinema uno dei massimi capolavori nella carriera di Akira Kurosawa: una rivisitazione del Re Lear shakespeariano nella cornice del Giappone feudale devastato dalle guerre.

Aspettando Re Lear

Si legge su itinerarinellarte.it: Per tre giorni, in esclusiva al Cinema Farnese di Roma, sarà proiettato "Aspettando Re Lear", il nuovo documentario firmato da Alessandro Preziosi con la partecipazione straordinaria del maestro ...

Lo straordinario «Re Lear» di Michele Placido

Secondo umbria24.it: Il “Re Lear” portato in scena da Michele Placido ... e quindi con l’inesorabile avvicinarsi dell’epilogo della sua vita. La trama Questo straordinario personaggio shakespiriano ad un certo punto ...