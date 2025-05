Raid russo con missili e droni su Kiev

Nella notte, Kiev è tornata a tremare sotto il pesante assalto di missili e droni russi. Questo attacco, avvenuto nel cuore della capitale ucraina, segna un nuovo capitolo in un conflitto che pare non avere fine. Le esplosioni hanno risuonato nelle strade, mentre la resistenza ucraina continua a lottare. In un contesto globale di crescente tensione, il coraggio di un popolo è messo alla prova come mai prima d'ora. Rimanete sintonizzati per gli svilupp

3.00 Un attacco con missili balistici e droni è stato lanciato nella notte dalle forze armate russe sulla regione di Kiev e sulla capitale ucraina. Come riporta il The Kyiv Independent sono state udite numerose esplosioni in varie parti della città. L'aeronautica militare ucraina ha dato l'allarme per l'avvicinamento di droni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

