Rai1 finale di Sognando Ballando | Chiquito vince tra samba quick step e bonus emozionanti

La finale di "Sognando Ballando" ha portato sul palco emozioni travolgenti: Chiquito ha conquistato il primo posto sfidando samba e quick step. Un evento che non solo celebra il talento, ma segna anche il ritorno del prestigioso "Ballando con le stelle". Questo format continua a incantare il pubblico, riflettendo l'amore degli italiani per la danza e la competizione. Chi sarà il prossimo campione? Restate sintonizzati!

Venerdì 30 maggio, Rai 1 ha trasmesso la finale di Sognando Ballando con le stelle, serata che ha segnato l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle. La diretta, iniziata alle 21:35 e condotta da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli, ha visto l’elezione del prossimo professionista che farà parte del cast. La decisione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Rai1, finale di Sognando Ballando: Chiquito vince tra samba, quick step e bonus emozionanti

Leggi anche questi approfondimenti

CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Canale 5 si prepara a sorprendere il pubblico venerdì 30 maggio, schierando in prima serata il celebre dating show "Uomini e Donne" condotto da Maria De Filippi.

Cerca Video su questo argomento: Rai1 Finale Sognando Ballando Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Sognando… Ballando con le stelle la Finale; La finale di Sognando Ballando con le stelle stasera su Rai 1: le coppie in gara, chi sono gli ospiti; Sognando...Ballando con le Stelle, vincono la puntata Janiya e Yuri; I finalisti di Sognando Ballando con le stelle, le coppie che gareggeranno per la vittoria. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sognando Ballando con le stelle 2025, stasera la finale su Rai1: anticipazioni, cast e concorrenti della puntata del 30 maggio

Riporta superguidatv.it: Sognando Ballando con le Stelle, la grande festa ideata da Milly Carlucci, entra nel vivo con la finale di stasera: chi sarà il vincitore?

Sognando Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro nel gran finale con tutti i big (anche Bianca Guaccero)

Scrive libero.it: Nel quarto e ultimo appuntamento del dancing show tanti ospiti delle passate edizioni: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e tanti altri.

Sognando...Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca dà forfait alla finale: "Giorni duri, non ho scelta"

Riporta msn.com: Questa sera andrà in onda la Finale di Sognando...Ballando con le Stelle e Pasquale La Rocca non sarà tra i maestri di ballo presenti. Ecco perché ha dovuto dire addio alla finale.