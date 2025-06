raggira disabile per rubargli 10mila euro

Una storia di vigilanza che fa riflettere su un problema sempre attuale: le truffe ai danni dei più vulnerabili. La direttrice dell'ufficio postale di Carpi ha messo in luce l'importanza di essere attenti, non solo nelle nostre vite quotidiane, ma anche all'interno delle comunità. Grazie alla sua prontezza, un disabile è stato salvato da una frode da 10mila euro. È un invito a unirci contro questi crimini!

La perspicacia e l’attenzione ai particolari, anche quelli minimi, da parte della direttrice di un ufficio postale di Carpi hanno consentito di evitare che un uomo venisse truffato. A darne comunicazione è il Commissariato di Pubblica Sicurezza della città dei Pio, che ha denunciato una cittadina italiana di 53 anni per il reato di circonvenzione di persona incapace. I fatti risalgono al 12 maggio scorso: in uno degli uffici postali cittadini, si sono presentati un uomo, cliente di Poste italiane, in compagnia di una donna. Quest’ultima manifestava un atteggiamento particolarmente insistente, mentre stava cercando di convincere l’uomo che accompagnava ad autorizzare la disposizione di un trasferimento bancario del valore di 10mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it