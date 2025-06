Ragazzo di 19 anni accoltellato all’uscita della metropolitana a Roma | è grave

Un tragico episodio di violenza ha colpito Roma: un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato all'uscita della metropolitana, mentre era con la fidanzata. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle nostre città, un tema sempre più attuale. La paura di uscire e di vivere la propria giovinezza si fa sempre più concreta. Cosa possiamo fare per invertire la tendenza? La risposta è nelle mani di tutti noi.

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e accoltellato nei pressi della fermata Lucio Sestio della Metro A lungo via Tuscolana. Insieme a lui c'era la fidanzata. Trasportato d'urgenza in ospedale, sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it