ragazzo di 17 anni si tuffa dal pontile a jesolo e rischia di restare paralizzato

Un gesto avventato che potrebbe segnare un'intera vita: un ragazzo di 17 anni ha rischiato seriamente la paralisi dopo un tuffo dal pontile a Jesolo. Questo tragico episodio è un richiamo all'attenzione sull'importanza della sicurezza in acqua, soprattutto in un periodo in cui i giovani cercano adrenalina e divertimento. Un momento può cambiare tutto: riflettiamo sulle scelte che facciamo e su come possono influenzare il nostro futuro.

JESOLO - Diciassette anni e un futuro che potrebbe prospettarsi in sedia a rotelle. È quello che potrebbe toccare al giovanissimo che, nel tardo pomeriggio di ieri, si è tuffato dal.

