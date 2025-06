Raffaele Palladino annuncia l' addio alla panchina della Fiorentina

Raffaele Palladino dice addio alla Fiorentina, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi. "Ho dato tutto", scrive, sottolineando l'intenso legame con la squadra. Questo addio si inserisce in un periodo di profondi cambiamenti nel calcio, dove la ricerca di nuove strategie è più che mai vitale. Chissà quale sarà il futuro della Viola: un nuovo mister potrebbe portare una ventata d'innovazione. Rimanete sintonizzati!

"Lascio la Fiorentina con un peso enorme nel cuore ma con la consapevolezza di aver dato tutto". Con un post sui social Raffaele Palladino ufficializza la decisione di lasciare la panchina viola. "Da quando ho firmato il mio contratto non c'è stato un solo, singolo, giorno in cui non ho pensato al bene del club - aggiunge - Ho lavorato duramente, dedicando tutto me stesso, per raggiungere gli obiettivi stagionali e posso solo dire grazie ai miei ragazzi per tutto l'amore, la professionalità e la voglia che mi hanno dedicato. Voglio ringraziare la società e il presidente Commisso per tutto il sostegno dimostrato durante la stagione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net